Indiani | Mai spinto per andare via Panchina Arezzo - i nomi per il futuro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) di Luca Amorosi"Ringrazio in modo particolare la città e tutti gli aretini". Queste le parole di Paoloper salutare. Ha sempre preferito far parlare il campo, il tecnico di Certaldo. "Sono state due stagioni straordinarie e sono fiero del lavoro svolto, testimoniato dai numeri e dagli obiettivi raggiunti", ha proseguito, lasciando appunto che fossero gli obiettivi raggiunti a parlare. Un campionato di serie D vinto – adci era riuscito solo Serse Cosmi poco meno di trent’anni fa – e una stagione da matricola in C senza mai finire in zona playout, raggiungendo la salvezza con abbondante anticipo e centrando i playoff. Con le ciliegine delle vittorie contro il Livorno al Picchia dopo quasi cinquant’anni e nel derby con il Perugia al Comunale dopo quindici. Sotto la sua guida, tanti giovani, confermati pure in terza serie, hanno mostrato importanti miglioramenti dal punto di vista tecnico, tattico e temperamentale.

