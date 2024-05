Indagato il marito dell’influencer Siu - la 30enne in coma con un buco al petto La procura non crede alla versione della coppia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Èper tentato omicidio Jonathan Maldonato,trentenne Soukaina El Basri detta «Siu», ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Novara dallo scorso giovedì. Latrice di Biella, Teresa Angela Camelio, ha confermato l’iscrizione nel registro degli indagati dell’unica persona presente in casa al momento di quello che finora è descritto come un incidente. La donna avrebbe un foro al, per questo gli inquirenti hanno dato incarico a un perito per verificare se la ferita sia compatibile con un’arma da taglio. L’uomo è stato sentito dagli inquirenti. Lacaduta «non è verosimile» La donna sarebbe in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. È ricoverata infarmacologico in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito finora, la donna «è stata colpita all’arteria mammaria».

