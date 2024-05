Incredibile errore dei medici durante l’operazione 72enne li denuncia per lesioni colpose

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una donna di 72 anni residente a Carovigno, in provincia di Brindisi, hato perun’equipe diche, nel 2023,un intervento chirurgico hanno compiuto un. I sanitari, infatti, avrebbero asportato alla paziente il rene sinistro, perfettamente sano, lasciando al suo posto il destro che invece era risultato malato. Dopo un esame, alla sfortunata signora era stato diagnosticato un nodulo situato nel surrene destro. Visitata con urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, i sanitari le hanno consigliato di effettuare un intervento di surrenectomia. I risultati degli esami, infatti, facevano temere la presenza di un tumore. Per questo iavevano deciso di sottoporre la paziente a un intervento chirurgico. Da qui sarebbe partita una serie di errori che hanno portato l’equipe a operare il rene sbagliato “senza eseguire qualsiasi verifica in ordine alla corrispondenza del referto“, come si legge nellapresentata dalla donna.

258km di corsa e 14mila metri di dislivello: i luinesi Luglio e Ballinari protagonisti dell’UTLAC250 - 258km di corsa e 14mila metri di dislivello: i luinesi Luglio e Ballinari protagonisti dell’UTLAC250 - Un incredibile viaggio che ripercorre il giro montano del lago di Como, dalle alte vette del Lario al Sentiero del Viandante all'alta via delle Grigne e i sentieri del triangolo Lariano ... varesenews

Bologna-Juventus 3-3, Thiago Motta: “Oggi ci godiamo la festa, sul futuro…”; Montero: “Emozione incredibile” - Bologna-Juventus 3-3, Thiago Motta: “Oggi ci godiamo la festa, sul futuro…”; Montero: “Emozione incredibile” - Finisce 3-3 tra Bologna e Juventus al termine di un match incredibile: di seguito le parole di Thiago Motta e Montero ... tag24

Incredibile al Dall’Ara: la Juventus recupera tre gol al Bologna in otto minuti - incredibile al Dall’Ara: la Juventus recupera tre gol al Bologna in otto minuti - La penultima giornata di Serie A si chiude con un incredibile 3-3 tra Juventus e Bologna al Dall'Ara, in quella che era la sfida per il terzo posto. Ad un avvio debordante dei rossoblù, avanti per 2-0 ... sportal