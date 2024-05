Incontro con il viceministro | Riqualificazione stazione e sicurezza della statale 67

(Di mercoledì 22 maggio 2024) MONTOPOLI Laferroviaria e laTosco Romagnola. Sono questi i temi principali affrontati dalla candidata sindaca del centrodestra di Montopoli alle Comunali dell’8 e 9 giugno Silvia Squarcini con ildelle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, arrivato a Montopoli per la sua campagna elettorale con l’eurodeputata Susanna Ceccardi e l’onorevole Edoardo Ziello. "Per colpa dell’immobilismo dell’amministrazione uscente evicesindaco Vanni – ha detto Squarcini a Rixi – troviamo ladello scalo ferroviario di San Romano all’interno del Piano nazionale integrato stazioni soltanto nel lontano 2029 dimostrando, ancora una volta, di non aver lavorato come si sarebbe dovuto per il nostro comune. Se sarò eletta sindaco lavorerò da subito per più che dimezzare i tempi di avvio di questi importanti lavori e ilsi è impegnato ad accogliere tale istanza.

