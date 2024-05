Incidente sul lavoro a Napoli - chi è Antonio Russ - l?operaio esperto morto nel cantiere | Era vicino alla pensione

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere della metropolitana di Napoli in zona Capodichino: secondo le prime informazioni un operaio è morto , un altro disperso e uno. leggo

AGI - Un morto e due feriti, di cui uno in gravissime condizioni: è il bilancio di un Incidente sul lavoro avvenuto a Napoli presso un cantiere della nuova metropolitana Secondigliano-Poggioreale in via Conte Ruffo di Calabria. I tre operai erano a bordo di un locomotore che trasportava un carrello che, per problemi tecnici o per errore umano, avrebbe preso velocità andando ad impattare contro una parete.

agi