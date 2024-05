Incidente stradale - auto contro trattore | un morto e un ferito

Incidente mortale sul lavoro nella Galleria Brennero in Austria - incidente mortale sul lavoro nella Galleria Brennero in Austria - incidente mortale sul lavoro nella Galleria di base del Brennero. Nel pomeriggio di ieri, nel lotto di costruzione H53 Pfons-Brennero, presso la località di Wolf, nel comune di Steinach am Brenner, ... ansa

Incidente con 3 morti nel Barese, automobilista a giudizio per omicidio stradale - incidente con 3 morti nel Barese, automobilista a giudizio per omicidio stradale - L'incidente tra la Mini One guidata dal 30enne e un bus avvenne ... autobus e avrebbe finito la sua corsa contro un muro di cemento armato. L'impatto causò la morte dei tre giovani e il ferimento del ... quotidianodipuglia

Perde il controllo dell’auto mentre torna dal lavoro e va fuori strada: morto il 26enne Filippo Bellazzi - Perde il controllo dell’auto mentre torna dal lavoro e va fuori strada: morto il 26enne Filippo Bellazzi - Un 26enne è morto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio dopo essersi ribaltato con la sua auto all'altezza di una curva della strada provinciale 192, che collega Vigevano a Gravellona (in p ... fanpage