Incidente nel cantiere della metro | morto un ventenne - due i feriti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuein prognosi riservata e un, di soli 20 anni: è questo il bilancio attuale dell’avvenuto nelpolitana di Napoli, secondo fonti sanitarie. Un operaio di 54 anni ha riportato un trauma cranico ed è incosciente; è ricoverato all’Ospedale del mare in codice rosso. L’altro ferito è un 59enne, ora sotto shock, ha riportato una contusione a un gamba ed è al Cardarelli in codice rosso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

