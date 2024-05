Incidente in un cantiere della metro a Napoli | un morto e due feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unsul lavoro si è verificato in unpolitana diin zona Capodichino: secondo le prime informazioni un operaio sarebbe, un altro disperso e uno ferito. Gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuovatra Capodichino e Poggioreale neldi via Ruffo di Calabria. Non è chiaro se l’sia avvenuto a seguito di un’esplosione all’interno del. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Isono un uomo di 54 anni ricoverato al Cardarelli in codice rosso, con trauma cranico ed è incosciente, e un uomo di 59 anni, giunto in codice rosso all’ospedale del Mare. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.