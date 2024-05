Incidente in un cantiere della metro a Napoli - morto un operaio e altri due feriti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Une due, di cui uno in gravissime condizioni: è il bilancio di unsul lavoro avvenuto apresso unnuovapolitana Secondigliano-Poggioreale in via Conte Ruffo di Calabria. I tre operai erano a bordo di un locomotore che trasportava un carrello che, per problemi tecnici o per errore umano, avrebbe preso velocità andando ad impattare contro una parete. Due operai hanno fatto in tempo a saltare giù, rimanendo, mentre il conducente del trenino è. I due, Salvatore Agliottone, 58 anni, e Michele Pannone, di 54 (che è il piu' grave a causa di un trauma cranico), sono stati portati all'ospedale del Mare e al Cardarelli. L'uomo che ha perso la vita si chiamava Antonio Russo, aveva 63 anni. "Ancora unsul lavoro. Un lavoratore che questa sera non fara' ritorno a casa.

