Incidente in un cantiere della metro a Napoli | morto un operaio di 20 anni - feriti due colleghi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unsul lavoro si è verificato in unpolitana diin zona Capodichino: èundi 20e altri due sono rimastiin maniera grave. Non è ancora chiara la dinamica dell’, avvenuto durante i lavori per la nuovatra Capodichino e Poggioreale neldi via Ruffo di Calabria. Si è parlato subito di un cedimento del terreno, ma pare che l’sia rimasto schiacciato tra due mezzi in movimento all’interno del. Inoltre, a causa dell’alta concentrazione di biossido di carbonio non è ancora stato possibile per i sanitari del 118 raggiungere il corpovittima. Non è chiaro neanche se l’sia avvenuto a seguito di un’esplosione all’interno del. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Isono un uomo di 54ricoverato al Cardarelli in codice rosso, con trauma cranico ed è incosciente, e un uomo di 59, giunto in codice rosso all’ospedale del Mare.