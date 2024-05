Incidente a Vigevano - fuori strada in auto | Filippo Bellazzi morto mentre tornava dal lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(Pavia), 22 maggio 2024 – La Toyota Yaris sulla quale stava viaggiando è uscita distava percorrendo la provinciale 192 che collegaa Gravellona, poco prima del carcere. La vittima è, 26 anni, noto in città anche per essere figlio di un medico di base e consigliere comunale. Era un barman, stava tornando a casa dalal volante della sua Toyota Yaris. Per cause che sono in fase di accertamento da parte degli agenti della poliziale, intervenuti sul posto per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo che è uscito, ribaltandosi più volte. Quando il fatto è accaduto era notte fonda e non è chiaro se l’allarme sia stato tempestivo o l’sia stata notata più tardi. Quello che è certo è che quando sul posto sono arrivati i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.