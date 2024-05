Inchinatevi alla Dea della Vittoria | Gasperini scrive la storia dell’Atalanta - Lookman eroe a Dublino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Al 12? l’esultanza è ancora conscia del fatto che tutto è ancora in discussione e che il Bayer Leverkusen ne ha rimontate tante e non ne ha persa nessuna. Al 26?, l’intensità dell’esultanza comincia a crescere: il doppio vantaggio e il modo in cui è arrivato è qualcosa di inimmaginabile. Ammettendo chee tutti i tifosiDea abbiano provato in queste ore a immaginare il primo tempo perfetto, probabilmente comunque non si sono spinti così in là con l’immaginazione. Dopo una relativamente poca sofferenza, al 75? viene scritta la: l’Atalanta fa tris con la tripletta die vince l’Europa League, da outsider ma con enorme merito, regalando per la prima volta questo trofeo all’Italia (che era fermaCoppa Uefa del Parma del 1999). E’ una serata di prime volte: primo trofeo europeo per l’Atalanta, primo trofeo in carriera per, che non aveva certo bisogno di questo per la consacrazione, ma che ora può zittire anche qualche – incredibile – detrattore, la prima sconfitta in stagione per una squadra che sembrava imbattibile.