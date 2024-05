Inchiesta Milano-Cortina - così esultò Luca Tomassini | Andiamo! Cinque billion di budget

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – C’era aria di festa in Vetrya quando si seppe della nomina di Vincenzo Novari nel ruolo di amministratore delegato della Fondazione. Un elemento che, secondo gli inquirenti, puntella la ricostruzione su cui si fonda l’per le accuse di corruzione e turbativa d’asta, in merito agli appalti per lo sviluppo dei servizi digitali per le Olimpiadi del 2026. Esplosione di gioia "Ehooooo, 5di, appena sentito"., in una chat interna della sua società,, titolare della Vetrya spa, la società che vinse l'affidamento dei servizi digitali per la Fondazione2026, avrebbe esultato, come emerge dagli atti, il giorno stesso della nomina, nel 2019, di Vincenzo Novari come amministratore delegato dell'ente del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali.