Incendio negli uffici della Novo Nordisk - allarme a Copenaghen | Rogo di imponenti dimensioni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un vastoè divampato improvvisamente in uno edificio deglidiappartenente al gruppo farmaceutico danese, produttore di noti farmaci dimagranti come l’Ozempic. Lo hanno riferito i vigili del fuococapitale danese. «È unenorme, abbiamo circa 100 uomini sul posto», ha detto all’Afp il capo delle operazioni dei pompieri Martin Smith, aggiungendo che tutti sono stati evacuati dall’edificio.Leggi anche: L’è avvenuto meno di una settimana dopo unin un altro sito di, in costruzione, che non ha avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci. Secondo le prime ricostruzioni, ilsi sarebbe sviluppato all’esternostruttura, per la precisione in un camionspazzatura all’opera per le operazioni di raccolta dell’immondizia. Da lì le fiamme avrebbero poi raggiunto l’edificio, facendo levare un’altissima nube in cielo.