Incendio negli uffici del colosso farmaceutico danese Novo Nordisk a Copenaghen | cento vigili del fuoco sul posto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un maxiè scoppiato, questa mattina, a. Il rogo ha interessato un edificio diappartenenti al gruppo, un noto produttore di farmaci dimagranti. Lo hanno fatto sapere ideldella capitale. “È unenorme. Abbiamo circa 100delsul”, ha detto il capo delle operazioni deidelMartin Smith, aggiungendo che tutti sono stati evacuati dall’edificio. L’è avvenuto a meno di una settimana di distanza da un altro rogo in un altro sito diin costruzione. Incidente che non ha avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci. Sempre in Danimarca, invece, lo scorso 16 aprile, un maxiha coinvolto l’edificio della Borsa nel centro storico di. L’edificio, che era attualmente in fase di restauro, era circondato da impalcature.