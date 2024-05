Incendio alla Novo Nordisk - rogo enorme negli uffici della casa farmaceutica di Copenaghen che produce l' Ozempic

Incendio alla Novo Nordisk, rogo «enorme» alla casa farmaceutica di Copenaghen - Incendio alla novo nordisk, rogo «enorme» alla casa farmaceutica di Copenaghen - Maxi-incendio a Copenaghen. Un vasto rogo è scoppiato in un edificio di uffici appartenente al gruppo farmaceutico danese novo nordisk, produttore di noti farmaci dimagranti. Lo hanno ... ilmessaggero

Vasto incendio al colosso pharma Novo Nordisk a Copenaghen - Vasto incendio al colosso pharma novo nordisk a Copenaghen - Lo hanno riferito i vigili del fuoco di Copenaghen. "È un incendio enorme. ansa

Perdere peso sarà più facile grazie al farmaco per il diabete Eli Lilly - Perdere peso sarà più facile grazie al farmaco per il diabete Eli Lilly - Nuova era in Cina per la perdita di peso: Eli Lilly lancia il suo farmaco, promettendo risultati rivoluzionari per chi lotta con il diabete. it.benzinga