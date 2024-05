(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 -inin, intervengono i vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di via Aldo Moro sono intervenuti poco dopo le 19, lungo laValdichienti, direzione monti, tra lo svincolo per l'autostrada A14 e quello per la zona industriale, per l'di un’auto, un Suv, alimentato a gasolio. A dare l'allarme è stato il conducente dell'auto che si è accorto del fumo che fuoriusciva ed ha subito accostato. La squadra ha spento leutilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’intera zona. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale.

Incendio a Civitanova, Maserati in fiamme in superstrada - Incendio a Civitanova, maserati in fiamme in superstrada - Civitanova, 22 maggio 2024 - maserati in fiamme in superstrada, intervengono i vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di via Aldo Moro sono intervenuti poco dopo le 19, lungo la superstrada ... ilrestodelcarlino