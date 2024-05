In via Palazzuolo sbarca anche la prostituzione cinese Chiuso centro massaggi - le due tenutarie in manette

(Di mercoledì 22 maggio 2024) FIRENZE Fuori centrio. Dentro alcove dove ragazze orientali offrono prestazioni sessuali esplicite. Blitz della guardia di finanza in due locali dove si sarebbe esercitata la. Oltre ai sigilli ai due centrio, le due responsabili delsono state poste agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Firenze. Devono rispondere di esercizio di una casa die di sfruttamento e reclutamento ai fini della. La prima attività oggetto delle indagini è quella di via Panciatichi, a Firenze Nova. Più recentemente le due ““ avrebbero ampliato il proprio business aprendo un altroin via; locale sottoposto anch’esso a sequestro. A dare nell’occhio, in entrambe le location, il particolare via vai di persone, quasi sempre uomini, che entravano nel, aperto continuamente dalla mattina fino a tarda sera.

