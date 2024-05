In stile barrel da cowboy - modello palazzo in tessuto morbid - oppure boyfrient in indaco vintage Ecco i pantaloni in denim più amati dalle trend setter veterane del Festival

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Daijeans con flash oro di Sienna Miller al total look ricamato di Cate Blanchett, passando per ilboyfriend slavato con giacca e gilet maschile di Julianne Moore: i look in jeans delle star di Cannes. Le ultimissime tendenze moda sono dettate, tra un photocall e l’altro sulla Croisette,fashion muse “over” più esperte. Unite da una certa predilezione per il temacouture. A Cannes, Bella Hadid porta il nude look a un nuovo livello X Sienna Miller e le star in jeans sulla Croisette La gara dia Cannes 77 entra nel vivo a inizio settimana, con l’atterraggio della supermodella 27enne Bella Hadid e dei suoi abiti invedo tutto.