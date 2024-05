In lieve calo la benzina - al self service a 1,882 euro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Quotazioni dei prodotti raffinati in nettoquesta mattina, come pure il Brent, sceso sotto quota 83. Indiscesa anche i prezzi dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:a 1,882/litro (-1 millesimo, compagnie 1,884, pompe bianche 1,877), diesela 1,734/litro (-2, compagnie 1,737, pompe bianche 1,726).servito a 2,023/litro (-1, compagnie 2,063, pompe bianche 1,943), diesel servito a 1,877/litro (-2, compagnie 1,919, pompe bianche 1,794). Gpl servito a 0,712/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,318/kg (-1, compagnie 1,337, pompe bianche 1,302), Gnl 1,183/kg (+2, compagnie 1,190/kg, pompe bianche 1,178/kg).

