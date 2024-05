In Italia non si investe più | l’opacità dei bilanci scoraggia il credito bancario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) di Giuseppe Varvaro L’occhio del rapporto annuale Istat, presentato a Montecitorio il 15 maggio 2024, scorge la setena di investimenti aziendali, ma non le carenze delle dinamiche economiche per finanziarli. L’analisi (pp. 38,60) constata negli ultimi 24 anni la scarsità degli investimenti delle impresene nel settore dei beni immateriali rispetto alle tre grandi economie di Francia, Germania e Spagna. E però non emerge l’attuale crisi nazionale del nesso vitale tra politiche di investimenti e finanziarie. Sempre più le banche – nei loro prestiti di 600 mld di € alle imprese, anche per investimenti – sollevano dubbi sulla capacità dell’azienda di sostenere le operazioni dele impongono condizioni più stringenti sui prestiti, o non li concedono affatto. Inil finanziamento, rispetto a quello del mercato della borsa, è cruciale – come ebbe a notare un rapporto Unicredit del 2010 – per le numerosissime piccole imprese, date le loro caratteristiche di maggior opacità informative e rischio relativamente più elevato di fallimento.