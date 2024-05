In Italia la sanità pubblica è ancora una questione regionale | da Reggio Calabria si sposta un paziente su quattro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un nuovo rapporto Istat fa il punto sull'offerta ospedaliera e i tassi di mortalità per cause sanitarie evitabili nelle dieci città metropolitane. I dati più allarmanti interessano quasi sempre il Sud, dove è maggiore il fenomeno della mobilità ospedaliera. Dasiunsu

"Global Gateway Ue e Settore Privato - ...il seminario "Global Gateway Ue e Settore Privato " Sfide e opportunità per il sistema Italia", ... ricerca e sanità pubblica. Potrà costituire un utile volano anche per catalizzare gli investimenti a ...

Elezioni europee, le sfide della Spagna al voto tra immigrazione e agricoltura - ... alla sanità " importante per il 45% - che con le differenze tra le regioni rischia di portare ad ... come l'Italia, anche se per l'elettorato non è così importante per la politica spagnola e motivo di ...