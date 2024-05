In Italia 15mila soggetti in cura per disturbo da gioco patologico | 3 300 in Campania

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInsonoinpresso le strutture specializzate perda; di questi, 3.334 sono quelli seguiti in. Sono i numeri presentati da Aniello Baselice, presidente dell’Osservatorio Regionale suldeld’Azzardo, durante il “No Gambling Day”, appuntamento organizzato dalla Regione per presentare l’attività dell’Osservatorio stesso. Secondo questo dato, riporta Agipronews, gli individui ina livello nazionale sono poco più dell’1% degli 1,3 milioni dia rischio stimati dall’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, tali numeri evidenziano come lasia la Regione con piùin, seguita da Lombardia (2.500), Veneto (1.460), Emilia-Romagna (1.260), Puglia (1.200) e Piemonte (1.000). La maggior parte dei pazienti campani è concentrata nel “triangolo” formato da Napoli (1.

Pallavolo, Casali: "Bper Beach Volley Italia Tour è bel connubio che si rinnova" - Pallavolo, Casali: "Bper Beach Volley italia Tour è bel connubio che si rinnova" - (Adnkronos) - “Nove anni di questo tour, tanta emozione, tante spiagge oltre 2.500 chilometri in tutta italia, un bel connubio che si rinnova ... “Sportività, lealtà e amicizia sono cruciali – ha ... msn

Giro d'Italia, Prosecco in maglia rosa e oro: le bottiglie dell'artista Eleonora Bottecchia per i 30 anni di Ca' del Poggio - Giro d'italia, Prosecco in maglia rosa e oro: le bottiglie dell'artista Eleonora Bottecchia per i 30 anni di Ca' del Poggio - SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Bottiglie artistiche di prosecco realizzate dalla pittrice trevigiana Eleonora Bottecchia per celebrare il centenario di due imprese ciclistiche nei giorni in cui il. ilgazzettino

Cybersecurity, l'Italia a forte rischio. Necessari investimenti e formazione - Cybersecurity, l'italia a forte rischio. Necessari investimenti e formazione - Quanto vale la cybersecurity in italia e quanto si dà importanza ai rischi di cyber attacchi Tutte le risposte al Meeting del Made in Italy ... affaritaliani