IN – Giay - ritorno di fiamma con l’Inter? Contatti con altri club

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mentre si cerca di capire la linea societaria che deciderà di seguire Oaktree, si continuano a osservare giocatori interessanti che possono andare ad aiutare la causa nerazzurra specialmente in ottica futura. Uno di questi è Agustindel San Lorenzo. Anche se al momento non ci sonoin corso, come confermano fonti vicine al giocatore in esclusiva alla redazione di Inter-News.it. CENTROCAMPISTA FUTURIBILE – Agustin, esterno destro 20enne del San Lorenzo, è uno dei più interessanti prospetti del calcio argentino. Tanto da aver attirato anche gli osservatori del, per capire se sia un elemento valido da inserire nella rosa nerazzurra in vista anche e soprattutto del futuro. Sebbene, come detto, si tratti di un giovane talento, al momento ilnerazzurro non sembra voler affondare il colpo, specialmente ora che Oaktree ha rilevato il controllo della società e restano ancora da capire i piani per il calciomercato.