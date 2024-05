In dubbio la finale di Champions League 2027 a Milano | l’Uefa attende rassicurazioni su San Siro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sorpresa da Dublino: la città dinon è ancora certa di ospitare ladi. Il comitato esecutivo delriunito nella sede delladi Europadoveva semplicemente ratificare una decisione già annunciata da tempo: la2026 alla Puskas Arena di Budapest e laallo stadio Giuseppe Meazza di San. Per lo stadio ungherese tutto confermato, invecedevere: la decisione definitiva è stata rinviata a settembre. Il motivo? Il caos intorno a Sane al suo impianto, di cui ancora non si conoscono le sorti. È l’ennesimo effetto del paradosso che si sta consumando intorno allo stadio di calcio più iconico d’Italia. Per anni Inter e Milan hanno cercato di abbatterlo e il Comune guidato da Beppe Sala aveva pure dato il via libera. Poi il vincolo culturale – recentemente confermato da una sentenza del Tar – ha ribaltato tutte le prospettive.