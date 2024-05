In arrivo un’altra nave di migranti La Sea Eye sbarcherà sabato A bordo 46 adulti e 6 bambini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una nuovadia Ravenna. La città, infatti, è stata nuovamente individuata come ‘Porto sicuro’ per l’della Ong Sea Eye, battente bandiera Tedesca, che ha recuperato 52. Laattualmente si trova tra Lampedusa e Malta. Aci sono 46e 6 minori (di 16 e 17 anni) di cui 4 non accompagnati. Le nazionalità sono Siria (26), Bangladesh (19), Palestina (4), Pakistan (1), Marocco (1), Egitto (1). Lo sbarco – queste le informazioni fornite dalla Prefettura sulla base del quadro attuale – avverràalle 18 alla banchina di Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna, essendo indisponibile quella del Terminal di Porto Corsini per la presenza di unada crociera. Con pullman della Croce Rossa Italiana le 52 persone saranno poi trasferite al Pala De Andrè dove si svolgeranno le visite sanitarie speditive e tutti gli adempimenti di polizia, dall’identificazione al fotosegnalamento, e dei servizi sociali del Comune.