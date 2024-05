Imprese - Engineering e Lutech danno vita ad ‘Alleanza digitale per l’Italia’

Intelligenza artificiale, Sibilla è il volto di Planetaria: il programma completo - Intelligenza artificiale, Sibilla è il volto di Planetaria: il programma completo - Sibilla è l’avatar di intelligenza artificiale creato dall’innovation partner engineering - Digital Transformation Company guidata da Maximo Ibarra - che si farà voce del pianeta nella prima edizione ... ilmessaggero

Playoff Basket Serie A: Milano e Brescia non deludono. Bologna, che fatica: ora Venezia sogna l'impresa - Sono rimaste in quattro a giocarsi lo scudetto. Poche sorprese in questi Playoff LBA, alcune però hanno faticato più di quanto ci si aspettava. Milano e Brescia non deludono le attese: dopo un ottimo ... ilfattoquotidiano

Nasce "Alleanza digitale per l'Italia" per spingere l'uso dei fondi Pnrr - In campo engineering e Lutech, l'iniziativa varata presso di Dipartimento per la trasformazione digitale. Si punta alla modernizzazione dei sistemi e dei processi produttivi della pubblica amministraz ... corrierecomunicazioni