Imporre la gentilezza per legge

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Olbia si iscrive all’albo ufficiale delle città gentili, qualsiasi cosa sia, pochi giorni dopo che il sindaco ha vietato la tradizione di rompere piatti in occasione degli sposalizi. Per quanto sembri rientrare nel vasto programma di evitare rotture nei matrimoni, il decreto del sindaco ha un sottotesto che si appunta piuttosto su un’interpretazione estensiva di detta: intesa da un lato come protezione, onde evitare che qualcuno si ferisca o tagli, da un altro come rispetto, in quanto dopo i festeggiamenti i cocci vengono lasciati sulla pubblica via, con grave detrimento del decoro urbano. Mi sembra tuttavia che si tratti dell’ennesimo esempio di iper-legalismo di cui gli italiani cadono preda con un certo entusiasmo ingenuo. Si può ? Temo di no; tutt’al più il sindaco può comminare ai non ottemperanti una sanzione amministrativa compresa fra i 25 e i 500 euro.