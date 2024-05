Il vino non è quella cosa che avete in mente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sfatare i falsi miti è uno dei nostri mantra editoriali: e fin da quando siamo nati, nel 2020, proviamo a fare questo lavoro di ricerca di approfondimento in un mondo che vive di luoghi comuni e di frasi fatte. Per il professor Michele Antonio Fino questo obiettivo è precisa ragione di vita: lo fa quotidiananel suo lavoro all’università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, dove insegna ai giovani futuri gastronomi a non fidarsi delle apparenze ma anzi a lavorare sui commi e sulle leggi, così da sapere su che principi condivisi e legislativi si basa il mondo che devono affrontare, narrare e contribuire a far evolvere. Lo fa sul suo account instagram, una pagina da seguire per chi vuole avere le idee chiare e andare nel profondo dei temi di interesse più attuale, con dovizia di slide e di approfondimenti, che diventano preziose pillole da condividere in un mondo fatto di tanti slogan e di pochissima consapevolezza e cultura.