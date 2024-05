Il trionfo dell' Atalanta Batte 3-0 il Bayer e vince l' Europa League

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - L'fa la storia, demolisce gli 'invincibili' delLeverkusen e alza al cielo di Dublino l', mettendo in bacheca il primo trofeo internazionale. All'Aviva Stadium finisce 3-0 grazie alla straordinaria tripletta di Ademola Lookman, che interrompe nella serata più importante l'incredibile striscia di 51 risultati utili di fila dei freschi campioni di Germania. Una prestazione ai limitia perfezione quella degli uomini di Giampiero Gasperini, capaci di arginare la corazzata di Xabi Alonso considerata da tutti come la squadra più in forma del continente. Con ileuropeo dei bergamaschi si liberebbe cosi' anche un posto in più per la Roma nella prossima edizionea Champions, ma soltanto a patto che i nerazzurri chiudano quinti in campionato. I ritmi sono subito alti in avvio e, come al solito, la Dea faa pressione unae sue armi migliori per mettere in difficoltà i palleggiatori avversari.