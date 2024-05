Il sostegno alla gravissima disabilità Retromarcia delle Ats sui voucher Niente tagli alle ore di assistenza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’rmesta rientrando. Da lunedì le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) coinvolte nel caso hanno iniziato a ricontattare le famigliepersone conper comunicare che – contrariamenteindicazioni date fino a settimana scorsa – da giugno non ci saranno riduzioniore didomiciliare previste daisociosanitari riconosciuti dRegione Lombardia tramite la misura B1. In sintesi, sta accadendo quanto l’assessorato regionalesi era impegnato a far accadere. Un riepilogo, allora. Mercoledì scorso, 15 maggio, avevamo riportato le decine di segnalazioni giunteassociazioni della, in particolare a “Nessuno è Escluso“ e all’“Associazione Famiglie LGS Italia“. Segnalazioni tutte dello stesso tenore: le famiglie denunciavano di aver ricevuto dATS o dASST, ora in forma scritta ora a voce, l’avviso che dal primo di giugno il monte ore didomiciliare prevista per i loro figli, perlopiù minorenni, sarebbe statoato.

