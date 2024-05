Il sogno liberato - prima produzione del teatro De Silva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È una favola allegorica dal sapore medievale, dedicata ai bambini, ladelcivico Roberto dedi Rho. L’opera “Il“, in cinque scene, tratta da un testo di Gabriela Fantato con musiche composte da Carlo Galante, regia, scene e costumi di Stefano Monti, andrà in scena martedì 28 maggio, alle 14.30 per le scolaresche e per gruppi di anziani e alle 21 per il pubblico. Sono coinvolte l’orchestra della Società filarmonica raudense, con concertatore e direttore d’orchestra Gianluca Cremona e il maestro Luca Ratti, alla guida del Piccolo coro “Giulio Rusconi“ di Rho. "Siamo molto felici di presentare questae siamo particolarmente contenti perché abbiamo deciso di porre attenzione al mondo dei ragazzi. Sono i ragazzi, veri protagonisti dell’opera, che dedicano questo lavoro alla città e che saranno i futuri spettatori, artisti e cittadini che porteranno avanti la vita di questo luogo – dichiara Fiorenzo Grassi, presidente Cda Fondazionecivico di Rho –.