Il segreto di Liberato diventa il film evento più visto nel 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 123 mila spettatori e oltre 1 milione di euro d'incasso registrati in 2 settimane per il documentario incentrato sul misterioso cantautore partenopeo. Prosegue con successo la programmazione de Ildi. In 2 settimane il documentario sul misterioso cantante napoletano ha registrato 123.599 presenze,ndo ilpiùdel, e in assoluto l'cinematografico italiano piùdegli ultimi 4 anni. Prodotto da Red Private in collaborazione con Red Carpet, primoper la neonata distribuzione Be Water, Ildi, con un totale di 1.080.000 euro incassati, continua la sua programmazione in oltre 50 sale grazie a Medusache ne ha curato la distribuzione nei cinema di tutta Italia.