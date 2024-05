Il Regno Unito andrà al voto il 4 luglio Sunak convoca le elezioni anticipate di sei mesi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilalleil 4, in anticipo rispetto al previsto. È stato il primo ministro Rishiad annunciare formalmente lazione delalla nazione da Downing Street. Il leader del Partito conservatore ha detto di aver informato re Carlo III in veste di capo di Stato, mentre ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle “più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale” vissute negli ultimi 4 anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina. L’annuncio di: alil 4L’attuale legislatura è nel suo ultimo anno e per legge leavrebbero dovuto tenersi entro il 28 gennaio 2025. Ildunque è anticipato di circa 6rispetto alla scadenza naturale.le ha indette nella prima parte dell’estate, anche sull’onda dei recenti dati positivi sull’economia malgrado i sondaggi dadiano l’opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori.