Il redditometro Dal barbiere alla pay-tv Le spese nel mirino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Rispunta il. Era stato abolito, nel 2018, in pieno governo Conte, in attesa di una formulazione aggiornata. Ora, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, arrivano le nuove regole che consentiranno al fisco di misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente mettendola in relazione a quanto dichiarato. COME FUNZIONA Con il nuovoil fisco amplia il numero di voci che indicano la capacità contributiva. Sono a disposizione 11 tipologie di nuclei familiari e 5 aree geografiche distinte. Saranno, poi, considerate sia leeffettivamente sostenute sia l’ammontare del risparmio accantonato in ciascun anno. Sotto esame i redditi dal 2016 ad oggi (anche se le dichiarazioni sono quelle presentate nel 2018). In caso di differenze con quanto dichiarato, il Fisco può chiedere spiegazioni. I contribuenti avranno facoltà di difendersi e di dimostrare che il finanziamento delleè avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta.

Torna il redditometro: cosa è, a che serve e quali tipi di spesa ci sono: la guida completa e le reazioni - Torna il redditometro: cosa è, a che serve e quali tipi di spesa ci sono: la guida completa e le reazioni - ASSEGNI AL CONIUGE E BIGIOTTERIA. Il lungo elenco comprende poi gli assegni al coniuge, la bigiotteria, il barbiere, il parrucchiere. Tante le reazioni alla notizia. “Forza Italia è sempre stata ... strettoweb

Redditometro, torna la lente del fisco: dalle spese per l’auto a quelle per la casa, a quelle per la barca - redditometro, torna la lente del fisco: dalle spese per l’auto a quelle per la casa, a quelle per la barca - Era stato sospeso nel 2018, ma adesso il decreto che lo riattiva, firmato dal viceministro al ministero dell’Economia Maurizio Leo (esponente di Fratelli d’Italia), è stato pubblicato in Gazzetta Uffi ... rtl

Torna il redditometro, ma il governo nega: «Noi sempre stati contrari». Mutuo, vacanze, sanità: cosa può controllare il fisco - Torna il redditometro, ma il governo nega: «Noi sempre stati contrari». Mutuo, vacanze, sanità: cosa può controllare il fisco - Torna il redditometro Nelle ultime ore si è fatta largo la voce di un ritorno al meccanismo introdotto nel lontano 2015 dal governo guidato all'epoca da Matteo Renzi e a lungo ... leggo