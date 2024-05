Il re dei paparazzi Scene da Dolce vita | Aggredito da Depardieu Rino Barillari in ospedale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Degli Antoni L’Amara. Almeno quella di, The King ofcome lo battezzò Federico Fellini, che ieri in Via Veneto ha preso tre pugni in faccia da Gerard(e tre pugni di, con quella stazza, ne valgono almeno sei di una persona normale). Atteniamoci ai fatti. Ieri verso le 14 l’attore francese era seduto ai tavolini del celeberrimo Harry’s Bar romano in compagnia di una ragazza "bellissima" – Magda Vavrusova, direttrice di produzione cinematografica e altri quattro amici., la volpe che stana i Vip da una, "passava di lì" (ci crediamo? mah) quando ha avvistato la compagnia. Sfodera la macchina fotografica e – flash flash flash – immortala il gigante transalpino, l’avvenente amica e il resto della compagnia. A questo punto concordano le testimonianze sia del proprietario dell’Harry’s Bar, Lepore, sia distesso che del giornalista Gianni Riotta anche lui seduto nei pressi.

