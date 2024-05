Il progetto Insieme…sportivamente - a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – Si è svolto questa mattina presso la piscina di, il, partito da una collaborazione tra province di Grosseto, Siena e UPI Regionale nell’ambito del programma nazionale G.A.M.E Upi. Un percorso promosso dall’Unione delle Province Italiane insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che ne ha finanziato l’attività. Anche gli istituti scolastici del Casentino hanno partecipato a questa proposta nelspecifico Insieme si vince ovvero una parte dedicata a sport e disabilità e inclusione attraverso lo sport, che porta il nome del compianto Giorgio Cerbai, già presidente del CONI della provincia di Arezzo e molto impegnato su questo fronte. In questo contesto i ragazzi con disabilità hanno gareggiato in piscina con i loro compagni e compagne, 60 atleti in tutto divisi in squadre miste.