Il principe cerca figlio | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, mercoledì 22 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il(Coming 2 America),del 2021 diretto da Craig Brewer. La pellicola, con protagonista Eddie Murphy, è il sequel del cult del 1988 Ilmoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Quando suo padre muore, ilAkeem del regno di Zamunda, in Africa, diventa re. Akeem, felicemente sposato con la regina Lisa, la donna che molto tempo prima ha conosciuto nel Queens, ha avuto tre figlie, ma nessunche erediterà il suo trono alla morte di lui. Per questo motivo, la sua vita e il trono rischiano di essere presi dal generale Izzi, dittatore militare di Nexdoria, paese confinante, ancora infuriato per la cancellazione del matrimonio tra Akeem e sua sorella Imani, avvenuto ormai trent’anni prima.

