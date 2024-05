Il principe cerca figlio - film su Italia 1 | tram - attori e cast

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Questa sera, mercoledì 22 maggio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su1, va in onda Il, sequel del celebredel 1988 “Ilmoglie”. Vediamo insiemea,per decidere se vale la pena vederlo. Ila Akeem, divenuto re di Zamunda, scopre di avere unillegittimo in America, Lavelle. Per onorare le tradizioni e assicurare un erede maschio al trono, si reca a New York con il suo fidato Semmi per ritrovare il ragazzo e convincerlo a seguirlo in Africa. Tuttavia, l’impresa si rivela più ardua del previsto. Lavelle, cresciuto da solo dalla madre nel Queens, è un giovane ribelle con un carattere diametralmente opposto a quello del padre. Tra culture diverse e contrasti generazionali, Akeem dovrà escogitare un piano per conquistare la fiducia dele prepararlo al suo futuro ruolo da re.

Questo secondo capitolo è ambientato 30 anni dopo la conclusione de "Il Principe cerca moglie", film cult del 1988 - Questo secondo capitolo è ambientato 30 anni dopo la conclusione de "Il principe cerca moglie", film cult del 1988 - A tre anni dal suo approdo su Prime Video, il sequel de Il principe cerca moglie con Eddie Murphy arriva in prima serata su Italia 1 il 22 maggio. gazzetta

Stasera in tv mercoledì 22 maggio: Il principe cerca figlio - Stasera in tv mercoledì 22 maggio: Il principe cerca figlio - Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews

"Un uomo sopra la legge”, alle 21.20 su Rai 2: ecco la trama e il cast del film con Liam Neeson - "Un uomo sopra la legge”, alle 21.20 su Rai 2: ecco la trama e il cast del film con Liam Neeson - Il regista Robert Lorenz dirige l’icona del cinema action Liam Neeson nel thriller “Un uomo sopra la legge”, in onda martedì 21 maggio in prima serata (21.20) su Rai 2. L’ex marine Jim Hanson non ha a ... globalist