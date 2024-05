Il Piano Casa Così si potranno sanare le piccole irregolarità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un decreto perlemodifiche come lo spostamento di muri, l’ampliamento di finestre e le tende esterne. Ma escludendo le variazioni essenziali che hanno impatti sulla stabilità dell’immobile e gli interventi senza permessi. Ilche venerdì approderà in Consiglio dei ministri si muove su tre livelli di: le difformità formali, come il disallineamento tra il progetto e il cantiere; le difformità interne come gli spostamenti di tramezzi e le aperture di porte; e le difformità non sanabili per effetto del regime di doppia conformità. LA DOPPIA CONFORMITÀ Il Decreto Salvarenderà possibile la regolarizzazione delle opere grazie alle eccezioni alla doppia conformità, regola che ora impone che l’intervento soggetto sia conforme sia alle normative del momento in cui sono stati eseguiti i lavori, sia nel momento della presentazione della richiesta.