Il petrolio in calo a New York a 77,57 dollari - Il petrolio in calo a New York a 77,57 dollari - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,39% a 77,57 dollari al barile. quotidiano

Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee - Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee - (Teleborsa) - Chiudono in calo Piazza Affari e gli altri principali listini europei ... Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 78,05 dollari per barile. Sui ... finanza.repubblica

EIA: scorte settimanali petrolio crescono a sorpresa - EIA: scorte settimanali petrolio crescono a sorpresa - Gli stock di distillati hanno registrato una salita di 0,4 milioni arrivando a 116,7 MBG, contro attese per un variazione di -0,8 1milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 0,9 ... teleborsa