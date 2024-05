Il petrolio è in lieve calo - wti -0,68%

(Di mercoledì 22 maggio 2024)indopo la decisione annunciata ieri dal dipartimento dell'Energia americano di vendere un milione di barili di benzina da una piccola riserva strategica nel nordest, per contenere i prezzi in vista degli spostamenti estivi. Il wti passa di mano a 79,26 dollari al barile (-0,68%) mentre il brent è trattato a 82,21 dollari indello 0,81%.

