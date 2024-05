Il Pd visita le aree albanesi che ospiteranno i centri per migranti | Enorme spreco di soldi pubblici

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Pd ha pattugliato i territorie ne ha tratto solo conclusioni pessime. Accompagnato dai colleghi Simona Bonafè, Enzo Amendola e Matteo Orfini, Matteo Mauri hato ledestinate a ospitare i dueperprevisti dall’accordo tra la premier italiana e il primo ministro albanese Edi Rama. Le sue parole su quanto è stato visto non sono state clementi: “Ma vi rendete conto di quello che state facendo? State violando i diritti umani, state sprecando unaquantità die soprattutto non siete neanche in grado di mantenere quello che avete detto”. Nell’area di Gjader, che dovrebbe ospitare uno dei, la situazione appare desolante. Solo poche ruspe e un paio di camion sono visibili, mentre i lavori di sbancamento sono appena iniziati. Il terreno accidentato e privo di opere di urbanizzazione rende il completamento del progetto un’impresa ardua.

