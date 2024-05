Il Patto d’Acciaio e quell’Italia senza altre vie d’uscita

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag – Ilcome l’inizio della fine, per molti anche se non per tutti. L’argomento è dibattuto, anche negli ambienti culturalmente di provenienza fascista. Il momento in cui l’Italia di Benito Mussolini si legò indissolubilmente alla Germania di Adolf Hitler èdubbio un momento di definizione e su quello non c’è diatriba che tenga. La genuinità con cui il Duce ci si avvicinò è ben altra questione, tra le scelte incomprensibili circa la formulazione delle leggi razziali appena l’anno precedente e l’oggettivo isolamento voluto da altri dopo l’impresa d’Etiopia. Era il 22 maggio 1939, la guerra in Europa stava per scoppiare e Roma si trovava di fronte a uno dei bivi più clamorosi della sua storia., la strada obbligata dell’Italia La verità è che l’Italia non aveva molta scelta. Questo sebbene l’avvicinamento alla Germania fosse stato avviato già nel post-1936 e della proclamazione dell’Impero, ovvero nel contesto di una guerra d’Etiopia decisamente mal digerita dagli interlocutori francesi e britannici.