Il Paradiso delle Signore 9 - spoiler | Lucia e Ciro nel cas - assente Vittorio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La nona stagione de Ilche prenderà il via a settembre 2024, prevede diverse novità riguardanti il cast. Alle nuove puntate prenderà parte, l’ex venere del negozio un tempo gestito da, interpretata dall’attrice Alicia Chiesa. Ai nuovi episodi dello sceneggiato ambientato a Milano prenderà parte anche, interpretato da Massimo Cagnina, che insieme al giovane Salvatore sarà impegnato nella gestione della Caffetteria Amato. Il9, anticipazioni:impegnato nella gestione della Caffetteria La nona stagione della soap Ilandrà in onda su Rai 1 da settembre 2024. Le riprese dei nuovi episodi prenderanno il via il 27 maggio. Le anticipazioni rivelano che nel corso dei nuovi appuntamenti,sarà impegnato nella gestione della Caffetteria Amato insieme a Salvatore.