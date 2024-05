Il papà che minaccia con la pistola i clochard che hanno molestato la figlia | Vi ammazzo tutti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) M.R., 44 anni, lunedì 20 maggio si presenta in uno dei sottopassi alla stazione Lambrate di Milano per parlare con alcuniche passano lì la notte. Poi, racconta il Quotidiano Nazionale, tira fuori una. Perché? In mattinata uno di loro avrebbelaminorenne. Poi colpisce con due calci unae mostra una Beretta calibro 9×21. Senza colpo in canna ma con il caricatore inserito e otto proiettili. Punta l’arma: «Vi». A quel punto parte una colluttazione, un altrogli prende la. Ma M.R. ha con sé anche un coltello. Viene immobilizzato mentre arriva il 112: l’uomo ha un porto d’armi per uso sportivo che gli viene ritirato. Ai carabinieri dice che voleva che isi allontanassero dal sottopasso, percorso tutte le mattine dallae da altri bambini. D’intesa con il pm di turno Rosaria Stagnaro, arriva la denuncia peraggravata, porto abusivo di armi, usurpazione di titoli e lesioni personali.