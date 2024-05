Il paese più felice del mondo - e altre favole del comunismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildelle Aquile è il piùche ci sia. Ledeldelle Aquile raccontano di case germogliate come foglie, di asini, di meli, città sperse nel cielo stellato dove vivono gli extraterrestri. Anita Likmeta, nata in Albania durante il regime comunista di Enver Hoxha, esordisce nella narrativa con un romanzo, “Ledel” (Marsilio), in cui tesse i fili del suo passato fino a mettere in prospettiva il nostro presente. «Fuori il freddo è pungente. Un freddo arrabbiato. I cassoni d’acciaio collocati agli angoli della casa sono pieni della pioggia che per settimane ha picchiato duro». Neldella protagonista, entroterra dell’Albania, l’acqua non esce dai rubinetti, ci si lava grazie a una tazza che pesca dentro i rimasugli della pioggia. Neldella protagonista è il 1996 e lei è ancora bambina, le finestre non hanno vetri, ma un telone di plastica a sbattere rumoroso in mezzo al vento.