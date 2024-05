Il nuovo redditometro del governo Meloni | come funzionano gli accertamenti sintetici e la soglia del 20%

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilè un sistema per determinare il reddito complessivo delle persone fisiche. Il 20 maggio in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del viceministro all’Economia Maurizio Leo che lo riporta in funzione (era sospeso dal 2015). Comprensivo delle tabelle degli acquisti che consentiranno di confrontare i guadagni con le spese. A partire dal 2016. Ma naturalmente la decisione non poteva che mettere in fibrillazione ilin tempi di campagna elettorale per le Europee. Anche se lo strumento avrà molte differenze rispetto a quelli in vigore in precedenza. Ci sarà il doppio contraddittorio per i contribuenti e soltanto la definizione dei parametri farà partire gli. Ma gli incroci delle banche dati serviranno a stanare i soggetti a rischio. Le voci di spesa Il primovide la luce addirittura nel 1973.