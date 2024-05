Il Napoli riparta da Manna | fiducia a uno spogliatoio scontento - poi mercato Sky

Napoli, occhi puntati sulla finale di Gasperini - napoli, occhi puntati sulla finale di Gasperini - Prende appunti Giovanni manna che, ufficializzato l'addio alla Juventus, ha allacciato i primi contatti con il mondo napoli. Nel frattempo, la squadra prepara l'ultima stagionale: domenica alle 18 al ... rainews

Fedele: "Allegri era legato ad Agnelli, Giuntoli ha avuto il compito di rompere" - Fedele: "Allegri era legato ad Agnelli, Giuntoli ha avuto il compito di rompere" - Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele. Ecco le sue parole: manna al napoli. Che ds sarà "E' un giovane ... tuttojuve

Napoli, le possibili mosse di Manna sul calciomercato - napoli, le possibili mosse di manna sul calciomercato - Dai nomi più ambiti dalle big d'Europa e possibili partenti in estate ai prestiti di ritorno a Castel Volturno, passando per gli obiettivi in difesa e in attacco: vediamo come potrebbe essere il ... sport.sky