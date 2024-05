Il museo in sostegno dei felini L’iniziativa benefica per i gattili

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Linea ‘rosa’ al Gamps di Scandicci. Per la prima volta nella storia dell’associazione che gestisce ildei fossili di Badia, il rinnovo del consiglio porta ben quattro donne su sette rappresentanti. Oltre alla conferma del presidente, Simone Casati, l’assemblea ha eletto vice presidente Maria Polito con delega al Sociale. Ecco le altre cariche: Franco Gasparri, tesoriere e ambasciatore dell’associazione, Lucia Parigi segreteria, Marco Zanaga coordinatore allestimento museale, Francesca Carrai rapporti con la pubblica amministrazione, Elisa Sirabella bandi e nuove tecnologie. Ma il nuovo consiglio ha inventato anche un’iniziativa originale ossia ‘il giorno dei micini’. Domenica in piazza Vittorio Veneto ci sarà un mercatino di minerali per aiutare iche aiutano a crescere e dare in adozione i cuccioli. Il 26 maggio si concluderà anche il ciclo delle aperture domenicali, migliaia di visitatori hanno conosciuto ile sono rimasti contagiati dalla Gamps-mania, quella irrefrenabile voglia di raccontare da subito di aver visitato un luogo meraviglioso.

